Защитник "Боруссии" попал в сферу интересов "Реала" и "Барселоны"
Фото: инстаграм Геррейру\Автор неизвестен
Защитник сборной Португалии и дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может сменить клубную прописку уже в ближайшее время, сообщает Defensa Central.
По информации источника, в подписании 28-летнего латераля заинтересованы мадридский "Реал" и "Барселона".
Нынешний контракт игрока со "шмелями" рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне во всех турнирах португалец сыграл в 20 матчах, в которых забил 5 голов и сделал три ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20