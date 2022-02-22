Защитник "Боруссии" попал в сферу интересов "Реала" и "Барселоны"

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Защитник "Боруссии" попал в сферу интересов "Реала" и "Барселоны"

Фото: инстаграм Геррейру\Автор неизвестен

Защитник сборной Португалии и дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может сменить клубную прописку уже в ближайшее время, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в подписании 28-летнего латераля заинтересованы мадридский "Реал" и "Барселона".

Нынешний контракт игрока со "шмелями" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне во всех турнирах португалец сыграл в 20 матчах, в которых забил 5 голов и сделал три ассиста.

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