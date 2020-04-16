Защитник "Боруссии" травмировал связки колена

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Защитник "Боруссии" травмировал связки колена

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", 20-летний футболист получил серьёзную травму на тренировке.

У французского центрбека диагностировано повреждение наружной коллатеральной связки левого колена.

В текущем сезоне Загаду сыграл 20 матчей за "Боруссию", забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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