Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды

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Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды

"Рубин" объявил о подписании арендного соглашения с защитником "Браги" Пабло Сантосом, передает официальный сайт казанцев. 

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. В соглашении присутствует опция выкупа. Трансферная стоимость Сантоса - 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок участвовал в 20 матчах, отметившись 1 голом.

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