Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды
"Рубин" объявил о подписании арендного соглашения с защитником "Браги" Пабло Сантосом, передает официальный сайт казанцев.
Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. В соглашении присутствует опция выкупа. Трансферная стоимость Сантоса - 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 27-летний игрок участвовал в 20 матчах, отметившись 1 голом.
А еще: "Рубин" поборется за защитника "Урала"| http://soccernews.ru
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