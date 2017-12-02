Защитник "Брайтона" Данк близок к рекорду Шкртела по автоголам

Защитник "Брайтона" Льюис Данк забил мяч в собственные ворота в матче 15-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Таким образом, в пассиве 26-летнего футболиста уже три автогола в этом сезоне.

Как сообщает Opta, Данк максимально приблизился к рекорду Мартина Шкртела, который в розыгрыше Премьер-лиги сезона 2013/14 забил 4 автогола в составе "Ливерпуля". | http://soccernews.ru