Защитник "Брюгге" - о матче с "Реалом": "Спасибо VAR за очередное спасение большого клуба"

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Защитник "Брюгге" - о матче с "Реалом": "Спасибо VAR за очередное спасение большого клуба"

Защитник "Брюгге" Симон Дели остался недоволен судейством в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Огромное спасибо VAR за очередное спасение большого клуба", - написал 27-летний ивуариец в своём инстаграме.

Позднее футболист свою публикацию удалил без объяснения причин.

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. Судейская бригада во главе с болгарином Георгием Кабаковым засчитала два гола после просмотра VAR - по одному в пользу "Реала" и "Брюгге".

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

У Реала два кубка ЛЧ из трёх последних - украдены у соперников продажными судьями, и только упоротые это отрицают.

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Карлыч69
Карлыч69

Вот ещё лучше.

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Карлыч69
Карлыч69

https://telegrafi.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenshot_1-2-780x439.jpg

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OkTawius
Димон

поражаюсь этой хуйне - все видят линию офсайда, проведенную с верхней камеры. Чётко видно, что она параллельна линии вратарской площадки. И куча ебанатов на чёрное говорит белое, и потом же все про эту линию забудут, а неадекватное мнение о помощи ВАРа "Реалу" останется и будет разноситься всем известными мудаками

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Карлыч69
Карлыч69

Весь мир увидел, что судьи VAR сфальсифицировали картинку с офсайдом, только упоротые это никогда не признают!

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OkTawius
Димон

Я с удовольствием признаю ошибку, если кто-то сможет аргументировано объяснить свою точку зрения...а не набившее оскомину Перес всё купил, судьи тащат "Реал" и так далее. Мы это уже проходили в 2018 году. Васкеса сбивает игрок "Ювентуса", чистейший 1000-й процентный пенальти, но и здесь умудрились чёрное назвать белым и теперь использовать это как типа весомый аргумент

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Карлыч69
Карлыч69

https://pbs.twimg.com/media/EF0KiVUWwAEFe6I.jpg

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OkTawius
Димон

каким образом? линию вратарской площадки тоже перерисовали?

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Карлыч69
Карлыч69

Посмотри, по ссылке!

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