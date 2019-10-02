Защитник "Брюгге" - о матче с "Реалом": "Спасибо VAR за очередное спасение большого клуба"

Защитник "Брюгге" Симон Дели остался недоволен судейством в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Огромное спасибо VAR за очередное спасение большого клуба", - написал 27-летний ивуариец в своём инстаграме.

Позднее футболист свою публикацию удалил без объяснения причин.

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. Судейская бригада во главе с болгарином Георгием Кабаковым засчитала два гола после просмотра VAR - по одному в пользу "Реала" и "Брюгге".

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