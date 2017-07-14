Защитник "Челси" Чалоба перешел в "Уотфорд"

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Защитник "Челси" Чалоба перешел в "Уотфорд"

"Уотфорд" объявил о переходе защитника "Челси" Натаниэля Чалобы, сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. Стоит отметить, что футболист ранее уже играл за "Уотфорд" на правах аренды в сезоне 2012/13.

22-летний Чалоба выступал за "Челси" с 2010 года, провел за клуб 15 матчей. Сдавался в аренду "Уотфорду", "Ноттингем Форесту", "Мидлсбро", "Бернли", "Редингу" и "Наполи". Сыграл 40 матчей за молодежную сборную Англии и забил 1 гол. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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