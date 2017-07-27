Защитник "Челси" Хектор отправился в аренду в 14-й раз за карьеру

Теги челсихалл сити

Защитник "Челси" Хектор отправился в аренду в 14-й раз за карьеру

Ямайский защитник "Челси" Майкл Хектор перешел в "Халл Сити" на правах аренды.

Стоит отметить, что эта аренда стала уже 14-й в карьере футболиста.

Ранее 25-летнего Хектора 11 раз отправлял в аренду его бывший клуб "Рединг", а теперь это уже трижды проделал "Челси". Контракт игрока с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Халл" арендовал защитника "Челси". | http://soccernews.ru

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