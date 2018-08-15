Защитник "Челси" в шестой раз подряд отдан в аренду

Защитник "Челси" Кеннет Омеруо очередной сезон проведет в аренде в другом клубе.

Как сообщает L'Equipe, в ближайшее время 24-летний нигериец станет игроком "Леганеса".

Напомним, нигерийский защитник перебрался в "Челси" из "Стандарда" в 2012 году. С того времени он 6 раз отправлялся в аренды в другие клубы. За "Челси" он так и не дебютировал.

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