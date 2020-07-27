Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры

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Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры

АЕК продлил контракт с защитником Дмитрием Чигринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новый контракт 33-летнего футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что украинский игрок недоволен предложением АЕКа. Футболист хотел продлить контракт с клубом до 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за АЕК 25 матчей, в которых он забил три гола.

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