Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры
АЕК продлил контракт с защитником Дмитрием Чигринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, новый контракт 33-летнего футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.
Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 27, 2020
ΑΕΚ FC is delighted to announce that Dmytro Chygrynskiy has signed a new contract, which will keep him at the club until June 2021#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/CfYHgwg3Ig
Ранее сообщалось, что украинский игрок недоволен предложением АЕКа. Футболист хотел продлить контракт с клубом до 2022 года.
В нынешнем сезоне защитник провел за АЕК 25 матчей, в которых он забил три гола.
Не пропустите: АЕК Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов благодаря технической победе над ПАОК| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"
-
"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро
-
Себастьян Хенесс стал главным тренером "Хоффенхайма"
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
-
Каваминга может стать игроком мюнхенской "Баварии"
-
Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры
-
ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым
-
Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ
-
Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"
-
У "Спартака" сменится коммерческий директор
-
Форвард сборной Ирана Алипур может продолжить карьеру в РПЛ
-
Роналду близок к рекорду "Ювентуса" 86-летней давности
-
"Динамо" не интересуется Глушаковым
-
"Бавария" может надолго потерять основного защитника
-
В "Шахтёре" подтвердили, что Луческу пытался вернуться в клуб
-
"Ювентус" - худший чемпион Италии за последние 59 лет по пропущенным голам в сезоне
-
1
У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо
-
Впервые в истории итальянские тренеры выиграли Серию А 10 раз подряд
-
"Челси" определился с размером предложения по вратарю "Аякса" Онане
-
Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18