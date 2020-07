Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры

АЕК продлил контракт с защитником Дмитрием Чигринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новый контракт 33-летнего футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι!



ΑΕΚ FC is delighted to announce that Dmytro Chygrynskiy has signed a new contract, which will keep him at the club until June 2021#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/CfYHgwg3Ig