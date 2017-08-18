Защитник "Црвены Звезды": "Шансы выйти в группу теперь 50 на 50"
Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара" (2:3).
По словам футболиста, в ответной игре сербам могут помочь их болельщики.
"2:3 в гостях - лучше, чем 0:1. Так что мы можем быть довольны. В таких матчах всегда нужно забивать как можно больше. Шансы выйти в группу теперь 50 на 50. При яростной поддержке фанатов мы поборемся за победу", - сказал он.
Читайте: "Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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