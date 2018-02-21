Защитник "Црвены Звезды": "Способны пройти ЦСКА"

Защитник сербской "Црвены Звезды" Милан Родич поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.

"0:0 - хороший счет. Но в Москву мы едем только за победой. ЦСКА - очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя еще более уверенно. У армейцев - стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас еще хуже. И все же мы думаем, что способны пройти дальше", - цитируют 26-летнего бека Известия.

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