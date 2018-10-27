Защитник ЦСКА Чернов: "Перспективы команды в Лиге Чемпионов - хорошие"
Защитник московского ЦСКА Никита Чернов высказался о шансах своей команды выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Перспективы ЦСКА в Лиге Чемпионов? Они по-прежнему хорошие. Просто надо выходить на второй матч с "Ромой" и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть. Надо попытаться сыграть так же, как с "Реалом", и нам воздастся за наши старания", - цитируют 22-летнего бека армейцев Известия.
После трех игр в своей группе Лиги Чемпионов ЦСКА имеет в своем активе 4 очка.
Напомним, в ЦСКА приняли решение по будущему Бекао. | soccernews.ru
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