Защитник ЦСКА Дивеев назвал самого грубого форварда в РПЛ против которого он играл

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Защитник ЦСКА Дивеев назвал самого грубого форварда в РПЛ против которого он играл

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано является самым грубым футболистов из всех, против кого он играл.

"Самый тяжелый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьет исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: "Эй, малыш, хорош".

Помните, как на турнире в Австрии Набабкина удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть", - приводит слова Дивеева "Чемпионат".

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 годы. Всего за московский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 15 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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