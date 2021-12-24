Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж
Фото сайт РПЛ
Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев изменил свою причёску.
Новым стилем российский футболист похвастался в инстаграме - он перекрасился в блондина.
Игрок сборной России выложил фото с шеф-поваром Нусретом Гекче, известным как Salt Bae.
В текущем сезоне 22-летний Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол.
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