Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж

Теги цска москваигорь дивеев

Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж

Фото сайт РПЛ

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев изменил свою причёску.

Новым стилем российский футболист похвастался в инстаграме - он перекрасился в блондина.

Игрок сборной России выложил фото с шеф-поваром Нусретом Гекче, известным как Salt Bae.

В текущем сезоне 22-летний Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол.

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