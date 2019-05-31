Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как играл со сломанной ногой

Теги цска москваигорь дивеев

Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как играл со сломанной ногой
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самой серьезной травме в своей футбольной карьере.

"Самая страшная травма была в детстве. Я полчаса отыграл со сломанной ногой! Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу – трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: "Ты дурак, что ли? Как с переломом играл?" А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось", - приводят слова Дивеев российские СМИ.

19-летний Дивеев является воспитанником "Уфы". В январе этого года он перешел в ЦСКА на правах аренды, провел за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Несколько дней назад армейцы выкупили трансфер Дивеева за 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Три клуба нацелились на Икарди, которого собирается продать "Интер"

Три клуба нацелились на Икарди, которого собирается продать "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов