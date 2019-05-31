Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как играл со сломанной ногой



Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самой серьезной травме в своей футбольной карьере.

"Самая страшная травма была в детстве. Я полчаса отыграл со сломанной ногой! Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу – трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: "Ты дурак, что ли? Как с переломом играл?" А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось", - приводят слова Дивеев российские СМИ.

19-летний Дивеев является воспитанником "Уфы". В январе этого года он перешел в ЦСКА на правах аренды, провел за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Несколько дней назад армейцы выкупили трансфер Дивеева за 1,5 миллиона евро.

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