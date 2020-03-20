Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как стеснялся Акинфеева

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Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как стеснялся Акинфеева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что сразу после перехода в армейский клуб он столкнулся с небольшими трудностями в коммуникации с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

"Конечно поначалу стеснялся. Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать - для меня он Игорем Владимировичем был: "Доброе утро", "Приятного вам аппетита". Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом", - сказал Дивеев.

20-летний футболист оказался в ЦСКА в феврале 2019 года, с тех пор он провёл 38 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Акинфеев является воспитанником столичного клуба - он на протяжении всей карьеры играет за "красно-синих".

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Дмитрий Владимирович
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