Защитник ЦСКА Дивеев вспомнил свои матчи с тульским "Арсеналом"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев перед матчем 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" вспомнил время, когда выступал против "канониров".
"Хоть в Туле и победили, это не лучшее мое воспоминание. На ту игру я или не проснулся, или не приехал (улыбается). Вспомни, сколько атак было через мой фланг, сколько я обрезал. Тренеры сказали больше так не делать. Посмотрел потом со стороны - ужаснулся. Да, хорошо, что выиграли, ребята молодцы, но собой я был недоволен. А у нас дома "Арсенал" убежал в контратаку и забил, здесь уже вся команда была недовольна собой", - передает слова футболистов пресс-служба "армейцев".
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится сегодня в Москве. Начало игры - в 19:00 (мск).
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