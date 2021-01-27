Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)

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Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил прекрасный гол на тренировке московского клуба. Футболист отправил мяч в ворота ударом рабоной в верхний угол ворот.

"Обычное утро Дивея", - говорится в официальном Twitter клуба.

"Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли (смеется). Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в "девятку". Раз в год и палка стреляет", - приводит слова Дивеева пресс-служба "армейцев".

21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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