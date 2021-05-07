Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский клуб

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Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский клуб

Фото сайт РПЛ

"Болонья" нацелилась на центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, итальянский клуб уже второй год следит за 21-летним футболистом.

Сообщается, что россиянин может заменить в составе "Болоньи" Такэхиро Томиясу, у которого есть предложения сменить команду.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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