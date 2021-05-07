Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский клуб

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"Болонья" нацелилась на центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, итальянский клуб уже второй год следит за 21-летним футболистом.

Сообщается, что россиянин может заменить в составе "Болоньи" Такэхиро Томиясу, у которого есть предложения сменить команду.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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