Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб

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Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб

Фото твиттер ЦСКА

"Наполи" изучает вариант с подписанием защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, неаполитанцы хотят усилить центр обороны игроком-правшой с международным опытом.

При этом главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти пока не утвердил кандидатуру 22-летнего россиянина.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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