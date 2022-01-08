Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб

Фото твиттер ЦСКА

"Наполи" изучает вариант с подписанием защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, неаполитанцы хотят усилить центр обороны игроком-правшой с международным опытом.

При этом главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти пока не утвердил кандидатуру 22-летнего россиянина.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Не пропустите: Мертенс ведёт переговоры о возвращении в голландский топ-клуб. | http://soccernews.ru