Защитник ЦСКА Фернандес назвал главный гол в своей карьере

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что он считает главным голом в своей карьере забитый мяч в 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия.

"Самый запоминающийся гол в карьере? Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018", - сказал Фернандес, отвечая на вопросы болельщиков "красно-синих".

Напомним, что Россия и Хорватия завершили матч вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержали хорваты.

31-летний Фернандес выступал за сборную России с 2017 по 2021 годы. Всего он провел за российскую национальную команду 33 матча и забил пять мячей.

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