Защитник ЦСКА Фукс хочет вернуться в Бразилию

Фото инстаграм Бруно Фукса

Центральный защитник московского ЦСКА Бруно Фукс всерьёз задумался о возвращении в Бразилию, сообщает Torcedores.

По информации источника, 22-летний футболист может сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

Армейцы готовы отдать бразильца в аренду. Агенты игрока ведут переговоры с "Фламенго".

В текущем сезоне Фукс сыграл за ЦСКА 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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