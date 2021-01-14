Защитник ЦСКА Фукс снова травмирован. Игрок выбыл на несколько месяцев

Недавнее медицинское обследований выявило у защитника ЦСКА Бруно Фукса рецидив старого повреждения бедра. Из-за него бразилец уже пропустил почти четыре месяца. Медики прогнозируют, что сроки восстановления 21-летнего футболиста может достигать нескольких месяцев, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, Фукс перешел в ЦСКА в прошлом августе из бразильского "Интернасьонала" за 8 млн евро. За этот период игрок провел на поле 12 минут в РПЛ.