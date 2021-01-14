Защитник ЦСКА Фукс снова травмирован. Игрок выбыл на несколько месяцев

Теги бруно фуксцска москва

Защитник ЦСКА Фукс снова травмирован. Игрок выбыл на несколько месяцевНедавнее медицинское обследований выявило у защитника ЦСКА Бруно Фукса рецидив старого повреждения бедра. Из-за него бразилец уже пропустил почти четыре месяца. Медики прогнозируют, что сроки восстановления 21-летнего футболиста может достигать нескольких месяцев, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, Фукс перешел в ЦСКА в прошлом августе из бразильского "Интернасьонала" за 8 млн евро. За этот период игрок провел на поле 12 минут в РПЛ.

ЦСКА ушел на перерыв в РПЛ, занимая вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды 37 очков после 19 матчей. Отставание от идущего первым "Зенита" - 4 очка. 

Читать также: Гончаренко предложил назначить тренером вратарей ЦСКА белорусского специалиста. Акинфеев не согласен | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов