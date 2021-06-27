Защитник ЦСКА Фукс высказался о назначении Алексея Березуцкого на пост главного тренера

Фото: инстаграм Бруно Фукса/Автор неизвестен

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского клуба Алексея Березуцкого, который ранее на протяжении многих лет был защитником "армейцев".

"Нам как защитникам несложно друг друга понять. Он играл на моей позиции, был значимым футболистом. Более того, Алексей — один из идолов клуба, я очень уважаю его. Мы постоянно разговариваем, и тренер доносит, что и как надо делать, как располагаться в тех или иных эпизодах. Мне комфортно работается с ним", — приводит слова Фукса официальный сайт клуба.

22-летний Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за восемь миллионов евро. Впрочем, из-за постоянных травм бразилец пока что провел за московский клуб всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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