Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

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Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком "Ротора". Футболист отдан в аренду до конца сезона-2020/21.  Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

Прошлым летом ЦСКА купил Гогуа за 400 тысяч евро, но тот не заиграл в составе новой команды - всего 5 матчей и 1 забитый гол.

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