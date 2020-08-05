Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком "Ротора". Футболист отдан в аренду до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

✍ Седрик Гогуа — в Роторе на правах аренды https://t.co/H8qcGABKDj pic.twitter.com/z3s0kaXyfM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020

Прошлым летом ЦСКА купил Гогуа за 400 тысяч евро, но тот не заиграл в составе новой команды - всего 5 матчей и 1 забитый гол.

Читайте также: Широков: "Спартак" может зацепиться за тройку с таким составом"| http://soccernews.ru