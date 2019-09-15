Защитник ЦСКА Гогуа поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом"

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа рассказал, чего ждет от матча 9-го тура РПЛ с "Тамбовом", передает пресс-служба "армейцев".



"Очень хочется сыграть против бывшего клуба. Я всегда отдаю все силы и стараюсь проявить себя. Если будет шанс забить - воспользуюсь им. Я знаю, как играет "Тамбов, но главное, как играем мы", - сказал Гогуа.

Напомним, что 1 июля этого года футболист подписал однолетний контракт с "Тамбовом", однако спустя месяц перешел в московский ЦСКА, заключив четырехлетнее соглашение. В дебютном матче за ЦСКА футболист забил гол тульскому "Арсеналу".

Матч "Тамбов" - ЦСКА состоится сегодня, 15 сентября. Начало - в 16:30 (мск).

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