Защитник ЦСКА Гогуа пропустит матч с "Лудогорцем" в Лиге Европы

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа из-за травмы пропустит ближайшие встречи "армейцев". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (0:2). У защитника диагностирована травма задней поверхности бедра.

Ожидается, что игрок пропустит несколько недель, а это значит, что он пропустит матч 1-го тура Лиги Европы с "Лудогорцем".

Напомним, 1 июля этого года футболист подписал однолетний контракт с "Тамбовом", однако спустя месяц перешел в московский ЦСКА, заключив четырехлетнее соглашение. В дебютном матче за ЦСКА футболист забил гол тульскому "Арсеналу".

Матч "Лудогорец" - ЦСКА состоится 19 сентября и начнется в 22:00 (мск).

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