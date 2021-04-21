Защитник ЦСКА Карпов назвал лучших футболистов в истории клуба
Фото: твиттер "Молодежная сборная"/Автор неизвестен
Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, кого он считает лучшими футболистами в истории московского клуба.
"Топ-три игрока в истории ЦСКА? Акинфеев. На втором месте – Березуцкие и Игнашевич. Фернандес", - приводит слова Карпова "Чемпионат".
Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что Карпов ничего не знает про легенд клуба бразильцев Вагнера Лава и Даниэля Карвальо.
18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "армейцев" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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