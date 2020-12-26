Защитник ЦСКА Карпов назвал свою цель в футболе
Центральный защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал, к чему он стремится в своей карьере.
"Мой цель - перебраться в Европу. Для этого надо работать и прибавлять в футбольных качествах. У меня контракт с ЦСКА до 2025 года, всё это время хотел бы провести здесь. Буду ждать своего шанса в ЦСКА", - сказал Карпов.
18-летний футболист в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 8 матчей, результативными действиями не отличался.
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