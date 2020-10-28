Защитник ЦСКА Карпов пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо"
Защитник ЦСКА Вадим Карпов пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо". Об этом сообщил главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко.
Футболист в матче РПЛ получил травму, из-за которой ему пришлось уйти на замену. После обследования выяснилось, что у 18-летнего Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Матч ЦСКА - "Динамо" состоится 29 октября. Начало - в 20:55 мск.
А еще: УЕФА назначил судей на матч ЦСКА - "Динамо Загреб"| http://soccernews.ru
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