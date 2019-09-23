Защитник ЦСКА Карпов стал автором уникального достижения в РПЛ

Защитник ЦСКА Вадим Карпов переписал историю российской Премьер-лиги.

Сообщается, что игрок армейцев стал первым футболистом 2002 года рождения, принявшим участие в матче РПЛ.

17-летний Карпов провёл на поле все 90 минут в воскресной игре с "Краснодаром".

Ранее юный центрбек дебютировал за ЦСКА в Лиге Европы. В четверг он сыграл в гостевом поединке с "Базелем".

Не пропустите: Чалов обогнал Жо в списке бомбардиров ЦСКА. | http://soccernews.ru