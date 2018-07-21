Защитник ЦСКА Магнуссон назвал свои предпочтения по соперникам в Лиге Чемпионов

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон назвал свои предпочтения по соперникам для своей команды в Лиге Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов хотел бы встретиться с "Ювентусом" - это моя бывшая команда и многих я знаю, к тому же там теперь играет Роналду. Да и с другими большими клубами: "Барселона", "Реал". С Роналду мы играли на Чемпионате Европы. Так что у нас с ним - 1:1. Интересно посмотреть, сможем ли мы противостоять большим клубам. Но в ЛЧ все соперники сильны. Ждем жеребьевку", - цитирует 25-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Аленичев высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне. | soccernews.ru