Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, как у него украли машину в Москве

Фото: инстаграм Хердюра Магнуссона/Автор неизвестен

Исландский защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон рассказал, как его машину Hyundai Tucson угнали в Москве.

"Я дал водителю два выходных. Он припарковал машину возле дома и два дня не выходил на улицу. Когда он вышел, то увидел, что машины нет. Мы обратились в полицию. Через несколько дней нам позвонили и сообщили, что на камерах видели, как машина уезжает из Москвы, поэтом ее, скорее всего, уже продали на запчасти", - приводит слова Магнуссона dv.is.

Автомобиль футболисту предоставил спонсор ЦСКА, но при этом машина не была застрахована. Поэтому Магнуссону и Арнору Сигурдссону, который также пользовался автомобидем, пришлось частично компенсировать ее угон.

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