Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о своей травме

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Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о своей травмеФото: Твиттер @pfc_cska 
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что травма, которую он получил в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1), оказалась серьезной и он будет вынужден пропустить остаток текущего сезона.

После медицинского обследования, у 28-летнего игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Теперь ему предстоит операция.

"В пятницу состоится операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много", — написал Магнуссон на своей странице в инстаграме.

Читать также: ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти | http://soccernews.ru
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