Защитник ЦСКА перенёс операцию

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Защитник ЦСКА перенёс операцию

Фото инстаграм Хердура Магнуссона

Московский ЦСКА сообщил о том, что центрального защитника Хердура Магнуссона прооперировали в Финляндии.

Напомним, что исландский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

Сроки восстановления 28-летнего игрока обороны не разглашаются. Вероятно, он выбыл из строя до осени.

В текущем сезоне Магнуссон провёл 28 игр за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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