Защитник ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил двухматчевую дисквалификацию, об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
31-летний футболист наказан за неспортивное поведение. Напомним, что в матче третьего тура чемпионата России против "Енисея" игрок армейцев, лёжа на газоне, ударил ногой нигерийца Фегора Огуде.
Изначально Набабкину грозил бан на четыре матча, однако фулбек ЦСКА принёс извинения за свой поступок, что привело к смягчению вердикта.
Не пропустите: Экс-хавбек ЦСКА Миланов может перейти в другой российский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" подписали словенца
-
"Атлетико" догнал "Ливерпуль" и "Аякс" по числу побед в Суперкубке УЕФА
-
Ригони заинтересовал еще один клуб
-
Хомуха: "У ЦСКА будут проблемы, если команда не усилится"
-
"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ
-
ПСЖ согласовал очередной трансфер
-
Каземиро: "Сейчас не время искать виноватых и показывать пальцем"
-
1
"Реал" проиграл первый финал еврокубков за последние 18 лет
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 16 августа
-
Последний шаг к плей-офф: "Уфа" настроена пройти "Прогресс"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Дело чести: "Зенит" попробует отыграть четыре мяча у минского "Динамо"
-
"Реал" - "Атлетико" - 2:4 (обзор)
-
3
Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
-
Рамос установил рекорд "Реала"
-
Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"
-
Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"
-
Матип впервые сыграл за "Ливерпуль" за последние пять месяцев
-
Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии
-
Коста сравнял счет в матче с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
|2
|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Краснодар
|3
|6
|5
|Ростов
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|4
|7
|Рубин
|2
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Крылья Советов
|3
|4
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1