Защитник ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил двухматчевую дисквалификацию, об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

31-летний футболист наказан за неспортивное поведение. Напомним, что в матче третьего тура чемпионата России против "Енисея" игрок армейцев, лёжа на газоне, ударил ногой нигерийца Фегора Огуде.

Изначально Набабкину грозил бан на четыре матча, однако фулбек ЦСКА принёс извинения за свой поступок, что привело к смягчению вердикта.

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