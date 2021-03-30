Защитник ЦСКА рассказал, почему он считает Марио Фернандеса русским
Фото: инстаграм Марио Фернандеса
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об одноклубнике Марио Фернандесе, который выступает за сборную России.
"Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь "Как ты?" – "Все отлично, все хорошо". Будет биться, пока не умрет. Русский мужик. Мне кажется, он русский. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил и все. А Марио не такой", – приводит слова Дивеева Sport24.
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2017 году он принял российское гражданство и начал выступать за сборную России. Всего он провел за национальную команду 27 матчей и забил четыре гола.
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