Защитник ЦСКА рискует пропустить остаток сезона
Правый защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин снова угодил в лазарет, сообщает Sport24.
В этот раз 34-летний футболист травмировал паховое сухожилие. Из-за этого повреждения он может пропустить остаток сезона.
Напомним, что только в январе фулбек армейцев вернулся к тренировкам после длительного восстановления - в августе прошлого года он порвал "кресты".
Контракт Набабкина с ЦСКА истекает ближайшим летом. Он выступает за столичный клуб с 2010 года.
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