Защитник ЦСКА Васин может перейти в другой клуб РПЛ

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Защитник ЦСКА Васин может перейти в другой клуб РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Подмосковные "Химки" проявляют интерес к защитнику московского ЦСКА Виктору Васину, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, химчане рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт Васина с ЦСКА истекает через полгода, поэтому он может достаться "Химкам" за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 33-летний Васин провел за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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