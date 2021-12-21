Защитник ЦСКА Васин может перейти в другой клуб РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Подмосковные "Химки" проявляют интерес к защитнику московского ЦСКА Виктору Васину, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, химчане рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт Васина с ЦСКА истекает через полгода, поэтому он может достаться "Химкам" за небольшую сумму.
В нынешнем сезоне 33-летний Васин провел за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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