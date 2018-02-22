Защитник ЦСКА Васин перенесет операцию на колене

В ближайшие дни защитнику ЦСКА Виктору Васину предстоит операция на колене, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист отправится в Рим, где пройдет медицинское обследование в клинике "Вилла Стюарт".

Несколько лет назад 29-летний Васин уже оперировался в ней.

Сроки восстановления игрока составят около полугода.

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