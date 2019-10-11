Защитник ЦСКА вернулся к тренировкам после перелома лодыжки

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников восстановился после серьёзной травмы.

Напомним, что 25 июня футболист сломал правую медиальную лодыжку.

В пятницу 28-летний фулбек приступил к тренировкам в общей группе и вскоре сможет выйти на поле, где он не появлялся с конца мая.

Щенников - воспитанник ЦСКА. Он всю карьеру провёл в армейском клубе, сыграл 306 матчей, забил 8 голов и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: Уткин: "Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА". | http://soccernews.ru