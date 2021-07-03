Защитник ЦСКА вошёл в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду, "Зенит" не отпустил Малкома

Фото инстаграм Бруно Фукса

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии определился с окончательной заявкой на ближайшие Игры.

В список 22 футболистов вошёл один представитель российской Премьер-лиги. Это защитник московского ЦСКА Бруно Фукс.

Также в сборную приглашали вингера "Зенита" Малкома, однако клуб не отпустил его.

André Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Olímpicos. Veja como ficou! #Jogosolímpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021

Напомним, что соперниками бразильцев по групповому этапу будут Германия, Кот-д'Ивуар и Саудовская Аравия.

Олимпиада будет проходить в Токио с июля по август текущего года.

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