Защитник ЦСКА вошёл в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду, "Зенит" не отпустил Малкома
Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии определился с окончательной заявкой на ближайшие Игры.
В список 22 футболистов вошёл один представитель российской Премьер-лиги. Это защитник московского ЦСКА Бруно Фукс.
Также в сборную приглашали вингера "Зенита" Малкома, однако клуб не отпустил его.
André Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Olímpicos. Veja como ficou! #Jogosolímpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij— CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021
Напомним, что соперниками бразильцев по групповому этапу будут Германия, Кот-д'Ивуар и Саудовская Аравия.
Олимпиада будет проходить в Токио с июля по август текущего года.
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