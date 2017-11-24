Защитник ЦСКА выбыл до конца года
Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".
Как сообщает официальный сайт армейского клуба, у 26-летнего футболиста диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. Точные сроки восстановления фулбека не называются, однако он точно пропустит остаток года.
В этом сезоне Щенников сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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