Защитник "Динамо" Ордец: "Украинская сборная сильнее российской"

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Защитник "Динамо" Ордец: "Украинская сборная сильнее российской"

Защитник московского "Динамо" Иван Ордец поделился ожиданиями от возможной очной встречи сборных России и Украины в финальной части Евро-2020.

"Конечно, хотел бы чтобы они встретились. Во-первых, это означало бы, что команды как минимум вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений. Какая сборная сильнее? Украинская.

А если сравнить чемпионаты двух стран, то сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь "Шахтёр" да киевское "Динамо". Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идёт, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с "Шахтёром" они всегда здорово играют.

Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола", - сказал Ордец.

Напомним, что сборные России и Украины могут сыграть только в плей-офф Евро-2020, поскольку на групповом этапе их развели по политическим соображениям.

27-летний Ордец перешёл в "Динамо" прошлым летом, а до этого он всю карьеру провёл в "Шахтёре" за исключением одного сезона в аренде.

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