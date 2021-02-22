Защитник "Динамо" Паршивлюк поблагодарил фанатов "Спартака"
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк обратился к болельщикам "Спартака" после матча 1/8 финала Кубка России.
Фанаты "красно-белых" посвятили баннер воспитаннику клуба во время столичного дерби.
"Огромное спасибо и респект за этот баннер. Неожиданно, это мягко сказано. До сих пор не могу понять, чем я заслужил такие отношение и поддержку", - написал Паршивлюк в инстаграме.
Паршивлюк с 1996 по 2006 год занимался в академии "Спартака", а с 2007 по 2016 год выступал за основную команду.
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