Защитник "Динамо" Паршивлюк поблагодарил фанатов "Спартака"

Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк обратился к болельщикам "Спартака" после матча 1/8 финала Кубка России.

Фанаты "красно-белых" посвятили баннер воспитаннику клуба во время столичного дерби.

"Огромное спасибо и респект за этот баннер. Неожиданно, это мягко сказано. До сих пор не могу понять, чем я заслужил такие отношение и поддержку", - написал Паршивлюк в инстаграме.

Паршивлюк с 1996 по 2006 год занимался в академии "Спартака", а с 2007 по 2016 год выступал за основную команду.

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