Защитник "Динамо" перенес операцию

Теги динамо москва

Защитник "Динамо" перенес операциюЗащитник "Динамо" Владимир Рыков пооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист травмировался в матче чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). У него диагностирована паховая грыжа.

Операция в Италии прошла успешно.

Футболист вернется в Москву в пятницу. На восстановление у Рыкова уйдет месяц.  | soccernews.ru

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