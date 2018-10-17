Защитник "Динамо" перенес операцию

Защитник "Динамо" Владимир Рыков пооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист травмировался в матче чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). У него диагностирована паховая грыжа.

Операция в Италии прошла успешно.

Футболист вернется в Москву в пятницу. На восстановление у Рыкова уйдет месяц. | soccernews.ru