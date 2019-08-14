Защитник "Динамо" Рауш назвал "Зенит" явным фаворитом РПЛ
Защитник "Динамо" Константин Рауш рассказал, кого считает фаворитом в чемпионате России в этом сезоне. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
"Мне нравится футбол, в который играет "Краснодар". Однако всем командам будет очень сложно конкурировать с "Зенитом". В данный момент это самая сильная команда в России. У клуба поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции", - сказал Рауш.
Напомним, после пяти туров чемпионата России "Зенит" с 13 баллами возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Ближайший преследователь "Ростов" отстает на два очка. У "Динамо" 5 баллов и 11 место.
А еще: В "Зените" назвали основных соперников команды в нынешнем сезоне| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба
-
СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ
-
Салах, Мане и Ковачич в старте на матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси"
-
Игрок "Ливерпуля" Кейта пропустит матч за Суперкубок УЕФА
-
Губерниев раскритиковал "Порту"
-
2
Защитник "Динамо" Рауш назвал "Зенит" явным фаворитом РПЛ
-
Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ
-
1
Клишина: "Не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит как Роналду"
-
"Бетис" купил звездного нападающего "Эспаньола"
-
Дарья Глушакова прокомментировала решение суда отдать все имущество бывшему мужу
-
1
Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего
-
1
Тадич: "Мы полуфиналисты ЛЧ и должны играть в квалификации. Позор!"
-
Александр Медведев: "Зенит" скоро начнет переговоры с Дзюбой о новом контракте"
-
"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера
-
В "Зените" назвали основных соперников команды в нынешнем сезоне
-
"Ахмат" понес наказание за оскорбление судьи в матче со "Спартаком"
-
"Галатасарай" близок к трансферу чемпиона мира
-
Кононов высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Туна"
-
Отравился газом: появились новые обстоятельства гибели футболиста Салы
-
"Ювентус" потерял Роналду из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1