Защитник "Динамо" Рауш назвал "Зенит" явным фаворитом РПЛ

Защитник "Динамо" Константин Рауш рассказал, кого считает фаворитом в чемпионате России в этом сезоне. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Мне нравится футбол, в который играет "Краснодар". Однако всем командам будет очень сложно конкурировать с "Зенитом". В данный момент это самая сильная команда в России. У клуба поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции", - сказал Рауш.

Напомним, после пяти туров чемпионата России "Зенит" с 13 баллами возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Ближайший преследователь "Ростов" отстает на два очка. У "Динамо" 5 баллов и 11 место.

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