Защитник "Динамо" Шуньич может продолжить карьеру в Китае

Защитник "Динамо" и сборной Боснии и Герцеговины Тони Шуньич в скором времени может покинуть московский клуб. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, в 31-летнем футболисте заинтересован лидер чемпионата Китая - "Бэйцзин Гоань", в котором играет экс-спартаковец Фернанду.

Сам футболист будет не против сменить команду, так как в составе "бело-голубых" не часто попадает в стартовый состав. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 2 матча в РПЛ, забив 1 гол.

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