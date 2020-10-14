Защитник "Динамо" Скопинцев рассказал, кто из тренеров ему больше всего запомнился

Экс-игрок "Ростова" Дмитрий Скопинцев, выступающий на данный момент в "Динамо", рассказал, кто был самым запоминающимся тренером в его карьере.

"Без преувеличения могу сказать, что все тренеры, с которыми я когда-либо работал, - харизматичные люди. Наверное, выделил бы Валерия Карпина. С ним связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба. Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра. Стоял сам с секундомером, все замерял. Далеко не у всех такой подход в подготовке к играм. С питанием тоже были забавные истории. Скажем, если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: "Тебе будет только лучше, а мне уже все равно", - передают слова Скопинцева "РИА Новости".

Напомним, футболист провел в "Ростове" с 2016 по 2019 год.

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