Защитник дортмундской "Боруссии" выбыл до конца сезона

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Защитник дортмундской "Боруссии" выбыл до конца сезона

Фото сайт "Боруссии" Д

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду больше не сыграет в текущем сезоне.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", 21-летний футболист травмировал колено на тренировке и перенёс в связи с этим операцию.

Точные сроки восстановления клуб не назвал, однако уточнил, что он выбыл до конца нынешней кампании.

В этом сезоне Загаду сыграл за "Боруссию" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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